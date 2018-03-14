Hentbolda çeyrek final ilk maçları tamamlandı

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları oynandı.
İki müsabaka üzerinden eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçları sonunda, rakiplerini eleyen takımlar dörtlü finale yükselecek.
Çeyrek final rövanş maçları ise 28 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Bugün oynanan çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Adıyaman Belediyespor: 29-26
Göztepe-Beykoz Belediyespor: 37-20
Beşiktaş Mogaz-Aziziye Belediyesi Termalspor: 42-33
SELKA Eskişehir Hentbol-Antalyaspor: 23-22
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