Halkbank ilk maçını kaybetti..

Halkbank ANKARA: 0
Sir Sicoma Colussi PERUGIA: 3
Salon : TVF Başkent
Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Sabine Witte (Almanya)
Halkbank ANKARA Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Emre Batur, Hierrezuelo (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Hakkı Çapkınoğlu)
Sir Colussi Sicoma Perugia: Zaytsev, Podrascanin, Atanasijevic, Berger, Anzani, De Cecco (Colaci, Shaw, Della Lunga, Siirila)
Setler: 18-25, 22-25, 29-31
Süre: 92 dakika (25, 31, 36)
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 12’li playoff eşleşmesi ilk maçında Halkbank, Ankara’da İtalya’nın Sir Sicoma Colussi Perugia takımına 3-0 mağlup aldu.
Dünyanın en iyi ikinci takımı olarak nitelendirilen rakibi karşısında zaman zaman başa baş bir oyun sergileyen Halkbank, etkili servisler kullandı. Kimi zaman iyi defans yaptı.
Buna karşılık rakip bloklara ve çözüm üretemedi. Manşette de aksayan Halkbank sahadan 3-0’lık yenilgi ile ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 21 Mart’ta, Perugia’da oynanacak.
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