﻿
Halkbank ilk maçını kaybetti..
﻿
Site İçi Arama
﻿

HALKBANK İLK MAÇINI KAYBETTİ..

Halkbank ilk maçını kaybetti..

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 12’li playoff eşleşmesi ilk maçında Halkbank, Ankara’da İtalya’nın Sir Sicoma Colussi Perugia takımına 3-0 mağlup aldu.

210 Okunma

Halkbank ANKARA: 0

Sir Sicoma Colussi PERUGIA: 3

Salon : TVF Başkent

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Sabine Witte (Almanya)

Halkbank ANKARA Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Emre Batur, Hierrezuelo (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Hakkı Çapkınoğlu)

Sir Colussi Sicoma Perugia: Zaytsev, Podrascanin, Atanasijevic, Berger, Anzani, De Cecco (Colaci, Shaw, Della Lunga, Siirila)

Setler: 18-25, 22-25, 29-31

Süre: 92 dakika (25, 31, 36)​

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 12’li playoff eşleşmesi ilk maçında Halkbank, Ankara’da İtalya’nın Sir Sicoma Colussi Perugia takımına 3-0 mağlup aldu.

Dünyanın en iyi ikinci takımı olarak nitelendirilen rakibi karşısında zaman zaman başa baş bir oyun sergileyen Halkbank, etkili servisler kullandı. Kimi zaman iyi defans yaptı.

Buna karşılık rakip bloklara ve çözüm üretemedi. Manşette de aksayan Halkbank sahadan 3-0’lık yenilgi ile ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 21 Mart’ta, Perugia’da oynanacak.

 

ETİKETLER
"Kimse bulanık suda balık avlamaya çalışmasın"
Ziraat Bankası, finalin kapısını araladı
Ankaragücü taraftarı biletlere hücum etti..
Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama mesajı
Gençlerbirliği 95 yaşında...
1
Gençlerbirliği Akhisarspor'a hazırlanıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿