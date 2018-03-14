Ziraat Bankası, finalin kapısını araladı

CEV Cup’ta ülkemizi temsil eden Ziraat Bankası, yarı final karşılaşmasında İtalya temsilcisi Calzedonia Verona ile karşı karşıya geldi.
İtalya’nın Verona şehrinde oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-1 kazandı ve 20 Mart’da (19:00) Ankara’da oynanacak olan rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etti. PalaOlimpia Arena’da oynanan maçın setleri 25-18, 22-25, 21 -25, 20-25 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı.
SALON: PalaOlimpia Arena
HAKEMLER: Oleksiy Skıbıtskyy (Ukrayna) – Tomislav Popovic (Sırbistan)
SETLER: 25-18, 22-25, 21 -25, 20 -25
SÜRE: 1 saat 52 dakika
Calzedonia Verona: Alen Pajenk, Toncek Stern, Emanuele Birarelli, Stephen Maar, Luca Spirito, Thomas Jaeschke, (Nicole Pesaresi (L), Federico Marretta, Manavinezhad Mohammadjavad)
Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Oleg Antonov, Dawid Konarski, Emre Savaş, Bartosz Kurek, Koray Şahin (Volkan Döne(L), Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Vojin Cacic)
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