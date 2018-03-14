﻿
Ziraat Bankası, finalin kapısını araladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ZİRAAT BANKASI, FİNALİN KAPISINI ARALADI

Ziraat Bankası, finalin kapısını araladı

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu İtalya ekibi Calzedonia'yı 3-1 yendi.

268 Okunma

CEV Cup’ta ülkemizi temsil eden Ziraat Bankası, yarı final karşılaşmasında İtalya temsilcisi Calzedonia Verona ile karşı karşıya geldi.

İtalya’nın Verona şehrinde oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-1 kazandı ve 20 Mart’da (19:00) Ankara’da oynanacak olan rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etti. PalaOlimpia Arena’da oynanan maçın setleri 25-18, 22-25, 21 -25, 20-25 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı.

 

SALON: PalaOlimpia Arena

HAKEMLER: Oleksiy Skıbıtskyy (Ukrayna) – Tomislav Popovic (Sırbistan)

SETLER: 25-18, 22-25, 21 -25, 20 -25

SÜRE: 1 saat 52 dakika

 

Calzedonia Verona: Alen Pajenk, Toncek Stern, Emanuele Birarelli, Stephen Maar, Luca Spirito, Thomas Jaeschke, (Nicole Pesaresi (L), Federico Marretta, Manavinezhad Mohammadjavad)

 

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Oleg Antonov, Dawid Konarski, Emre Savaş, Bartosz Kurek, Koray Şahin (Volkan Döne(L), Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Vojin Cacic)

 

ETİKETLER
"Kimse bulanık suda balık avlamaya çalışmasın"
Halkbank ilk maçını kaybetti..
Ankaragücü taraftarı biletlere hücum etti..
Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama mesajı
Gençlerbirliği 95 yaşında...
1
Gençlerbirliği Akhisarspor'a hazırlanıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿