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Ankaragücü taraftarı biletlere hücum etti..
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ANKARAGÜCÜ TARAFTARI BİLETLERE HÜCUM ETTİ..

Ankaragücü taraftarı biletlere hücum etti..

Ankaragücü taraftarı Eskişehirspor maçı biletlerine hücum etti...

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 Spor Toto 1.Lig’in 28. Haftasında sahamızda karşılaşacağımız Eskişehirspor maçının biletleri satışa sunuldu. 45 dakika içinde Ankaragücü taraftarı biletleri almak için Passolig sitesine akın ederken, karşılaşmada Ankaragücü taraftarlarının tribünleri tamamen doldurması bekleniyor. 

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada 18 Mart Günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan MHP Kurultay’ından dolayı sadece rüzgarlı gişeden bilet satışı yapılacağından dolayı mağduriyet yaşamamaları için passolig kartlarına 18 Mart Günü’nden önce bilet yüklemeleri gerektiği açıklandı.

Eskişehirspor maç bilet fiyatları şu şekilde...

1.Kategori (VIP) 100,00 TL

2. Kategori (Özel A-B) 75,00 TL

3. Kategori (Kapalı A-B) 20,00 TL

4. Kategori (Maraton) 17,50 TL

5. Kategori (Kale arkası) 15,00 TL

   İL SPOR GÜVENLİK KARARI GEREĞİNCE , TRİBÜNLERE SIRT ÇANTASI , POŞET , VALİZ VB GİBİ ARAÇ VE GEREÇLER ALINMAYACAKTIR.
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