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Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama mesajı
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ANKARAGÜCÜ'NDEN GENÇLERBİRLİĞİ'NE KUTLAMA MESAJI

Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama mesajı

Ankaragücü, Gençlerbirliği'nin 95'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı...

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Kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde...

Türk Sporunun güzide kulübü, dost ve kardeş Gençlerbirliği Spor Kulübünün kuruluşunun 95. yıldönümünü kutlar, İlhan Cavcav Sezonu’nun kalanında kardeş kulübümüze başarılar dileriz.

Ankara’nın tek derbisi olan MKE Ankaragücü – Gençlerbirliği derbisininin en kıs zamanda tekrar oynanmasını temenni ederiz.
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