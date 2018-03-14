Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama mesajı

Kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde...
Türk Sporunun güzide kulübü, dost ve kardeş Gençlerbirliği Spor Kulübünün kuruluşunun 95. yıldönümünü kutlar, İlhan Cavcav Sezonu’nun kalanında kardeş kulübümüze başarılar dileriz.
Ankara’nın tek derbisi olan MKE Ankaragücü – Gençlerbirliği derbisininin en kıs zamanda tekrar oynanmasını temenni ederiz.
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