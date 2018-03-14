Gençlerbirliği 95 yaşında...

Taş Mektebin bahçesinde isyankar lise öğrencilerinin “farklı bir takım mümkün, farklı bir oyun mümkün” diyerek başlattıkları futbol isyanı 94. yaşını kutluyor.

Tarihine nice başarıları sığdıran Gençlerbirliği bugün de ilk kurulduğu günkü kadar isyankar, ilk kurulduğu günkü kadar farklı…

94 senenin her anında sahada futbolcuları, tribünde taraftarı bir bütün şeklinde oyunu ve tribünü güzelleştiren camia yine bu özel günü birlikte kutluyor.

Taraftarıyla, camiasıyla şehriyle hep birlikte nice yıllara Gençlerbirliği...