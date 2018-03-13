Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye ceza geldi!

TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.03.2018 tarih ve 59 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 07.03.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü FATİH TEKKE'nin, 07.03.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 07.03.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GAZİANTEPSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA VE GALİBİYET HALİNDE VERİLEN PUAN KADAR (3) PUAN SİLİNMESİNE,
4- SAMSUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA SİNECEK'in, 06.03.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübünün, profesyonel takım teknik sorumlu kadrosunu tamamlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, kadroda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım doktorunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
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