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Gençlerbirliği Akhisarspor'a hazırlanıyor
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GENÇLERBİRLİĞİ AKHİSARSPOR'A HAZIRLANIYOR

Gençlerbirliği Akhisarspor'a hazırlanıyor

Hafta sonu Ankara’da Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırlayacak olan Gençlerbirliği, maç hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra pas koordinasyon çalışması yaptı.

Ümit Özat gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümüne çift kale maç ile geçen başkent ekibi, 3 grup halinde dönüşümlü çift kale maç yaptı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman jokerli çift kale maçla noktalandı ve turnuvayı turuncu takım kazandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan, Hopf ve Jailton katılmazken; Palitsevich takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

 

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