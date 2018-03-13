Cengiz'den doğru yapılanma vurgusu

Cengiz, Galatasaray dergisinin mart sayısında yer alan yazısında, dünya futbol piyasasının büyüdüğünü vurgulayarak, "Gerek Uzak Doğu pazarı gerekse dünyanın farklı lokasyonlarındaki sermaye gruplarının da dahil olmasıyla futbol dünyası çok da kontrollü olmayan bu büyüme karşısında okyanusun ortasında dalgayı bekleyen bir yelkenli gibi... UEFA ve yerel federasyonlar tarafından iktisadi reform çabaları ortaya konsa da geçmişten gelen yapısal bozukluklar nedeniyle sorunların çözümden çok ertelenmesi metodu tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetimlerinin başarıya çabuk ulaşma arzusuyla günlük düşünme refleksinin, finansal aksaklıkların katlanarak ilerlemesinin nedenlerinden olduğunu belirten Cengiz, "Yönetim olarak göreve başladığımız günden bu yana neye mal olursa olsun, günlük düşünmeden Galatasaray için en doğru adımı atmanın gayreti içindeyiz. Var olan sorunların yeni olmadığı hem Galatasaray camiası hem de spor kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu anlamda yönetim olarak, sürdürülebilir bir ekonomi en önemli hedefimiz. Ancak reel olarak asıl hedefimiz denizi değiştiremeyeceğimiz için gemiyi güçlendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kan, gözyaşı, başarısızlık vaadimiz kesinlikle yok"

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın başarı için doğru yapılanma ile tekrar hamle yapma zamanının geldiğini vurguladı.

"Galatasaray'ın, dalganın nereden geleceği belli olmadığı bu denizde güçlü bir gemi olmaktan başka çaresi yoktur." ifadesini kullanan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"Türk sporunun tartışmasız en büyük kulübü, dünya futbolunun en önemli aktörlerinden bir tanesi olan kulübümüz, güvenli limana ulaşacak rotaya sahip. Bu anlamda Galatasaraylılara kan, gözyaşı, başarısızlık vaadimiz kesinlikle yok. Aksine başarı için doğru yapılanma ile tekrar hamle yapma zamanının geldiğinin farkındayız. Zira büyük gemilerin yeri büyük okyanuslardır. Bu noktada taraftarla birlikte el ele vererek bilinçli bir kalkınma hareketini başlattığımız gerçeği ortadayken, tutarsız algı oyunları ve pusu kültüründen ilham alanların da karşımızda yer aldığını görüyoruz. Bizim onlara karşı elimizde olanlar gerçeklerdir, çünkü gerçek en büyük silahtır."

Stat müzesini açtıklarını hatırlatan Cengiz, "Statların sadece iki haftada bir maç yapılan yerler olmadığı üzerine kurulan cümleleri yıllarca dinledik. Lakin bu noktada çabası gösterilen ama sözden öteye gidemeyen bu temenni artık hayat buldu. Bunu da başaran her zaman olduğu gibi yine Galatasaray. Bugün Galatasaray'ın evine, yani stadına ulaştığınızda stat içindeki ofislerde günlük işlerinizi halledebilir, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezebilir, GS Store'den alışveriş yapabilirsiniz. İlerleyen dönemde daha çok sosyal aktivitenin şanlı tarihin yazıldığı bu dev mabette gerçekleşmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Galatasaray için her geçen günün değerinin farkında olduklarını belirttiği yazısını şöyle tamamladı:

"Mali, idari ve sportif anlamda sadece günlük değil, reformist bir şekilde geleceğimizi, günü kurtarma adına tahvil etmeden, yeni reel gelirler yaratarak taraftarımız ile zirve yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Kadim bir geleneğin, vefalı bir duruşun ve feraset sahibi bir anlayışın sahipleri biz Galatasaraylılar, içinde bulunduğumuz güzel günleri de inkar etmeden, daha güzel günlerin geleceğe ertelenmiş olduğunu biliyoruz. Çünkü bizler Galatasaraylıyız, biz istedik mi başarırız."