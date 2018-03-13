Fatih Terim'den derbi analizi

Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak kritik maç öncesi sarı kırmızılı futbolcular hazırlıklara başladı. Önce salonda çalışan Galatasaray, daha sonra dar alanda pas ve çift kale çalışması yaptı.



Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, derbi öncesi Fenerbahçe'nin analizine odaklandı. Tecrübeli teknik adam, sarı lacivertlilerin bu sezon oynadıkları maçları inceleyerek rakibin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ediyor. Yardımcılarıyla birlikte derbiye yoğun bir mesai harcayan deneyimli teknik adam, analiz sonuçlarını daha sonra oyuncularla paylaşıp uyarılarda bulunacak.



Kadıköy'de alınacak 3 puanın şampiyonluk yolunda büyük bir önem taşıdığını düşünen Terim, asla beraberlik düşüncesine girilmemesi gerektiğini düşünüyor. Takımını hafta boyunca kazanmaya odaklayacak olan tecrübeli çalıştırıcı, derbi kadrosunu da taktik çalışmalarda oyuncu performanslarına göre belirleyecek. Terim'in son haftalarda kazanan kadroyu büyük ölçüde koruması bekleniyor.