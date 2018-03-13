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Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, istifa etti mi? Açıkladı!
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ESKİŞEHİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YÜCEL İLDİZ, İSTİFA ETTİ Mİ? AÇIKLADI!

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, istifa etti mi? Açıkladı!

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor, kendi sahasında Altınordu'ya 4-2'lik skorla mağlup oldu.

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Eskişehirspor'un aldığı farklı mağlubiyetin ardından; Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz'in istifa ettiği iddia edildi.

Konuyla ilgili Ajansspor editörü ve Radyospor programcısı Salim Manav'a konuşan Yücel İldiz, "İstifa ettiğim şeklindeki haberler doğru değil. Her maç sonrasında Sayın Başkan Halil Ünal'la durum değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Eskişehirspor'u bu kötü durumdan hep birlikte kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

AJANSSPOR -

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