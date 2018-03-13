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Kardeş kavgası...
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KARDEŞ KAVGASI...

Kardeş kavgası...

Yeşil sahalarda ender rastlanan bir durum yaşandı. Bilecikspor oyuncusu Hidayet Tepe ile 1308 Osmaneli Belediyespor oyuncusu Yasin Tepe isimli iki kardeş bir müsabakada birbirlerine rakip oldu. 

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Yeşil sahalarda ender rastlanan bir durum yaşandı. Bilecikspor oyuncusu Hidayet Tepe ile 1308 Osmaneli Belediyespor oyuncusu Yasin Tepe isimli iki kardeş bir müsabakada birbirlerine rakip oldu. 

Bilecik 1. Amatör Lig'in 60 puanlı lideri 1308 Osmaneli Belediyespor ile ligde 52 puanla ikinci sırada yer alan Bilecikspor, Bilecik Edebali Stadında karşı karşıya geldi. Bilecikspor'da defans oyuncusu olarak görev alan Hidayet Tepe ile 1308 Osmaneli Belediyespor'da orta saha oynayan Yasin Tepe kardeşler bu sefer sahada birbirine rakip oldular. Maçı Yasin Tepe'nin oynadığı 1308 Osmaneli Belediyespor 2-0 kazanırken aynı zamanda matematiksel olarak da şampiyonluğu garantilemiş oldu. Maç sonunda İHA muhabirine açıklama yapan kardeşler, birbirlerine rakip olmanın değişik bir duygu olduğunu söyledi. Ağabey Hidayet Tepe, kardeşini şampiyonluklarından dolayı kutladı. 

Öte yandan 1308 Osmaneli Belediyespor, gelecek hafta kendi evinde Akpınarspor mücadelesine çıkacak. 

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