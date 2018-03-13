"Seyircisi, yöneticisi bizi komple dövdü"

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Yeniçağaspor’un Teknik Direktörü Enver Aydın Akbaş, ligin 22. haftasında oynadıkları Çubukspor maçının ardından oyuncularının ve kendisinin darp edildiğini söyleyerek, soyunma odasında duruma sert bir şekilde tepki gösterdi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Yeniçağaspor, ligin 22. haftasında deplasmanda Çubukspor ile karşı karşıya geldi. Maç Çubukspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardından, başına ve çeşitli yerlerine darbe almış bir oyuncusuyla soyunma odasına giren Akbaş, Çubukspor’un yöneticileri ve oyuncuları tarafından darp edildiklerini belirterek, “Biz bugün buraya, Ankara’ya Çubukspor ile maç yapmaya geldik. Gayet iyi duygularla maç yapmaya geldik. Ama bizi burada dövdüler. Resmen seyircisi, yöneticisi komple bizi dövdüler. Sahaya seyirci taş atıyor. Dudağım kanıyor, hakem maçı devam ettiriyor. Taş hakemin elinde olmasına rağmen. Stoper oyuncum Murat Akman başına darbe aldı. Bunu Çubukspor yöneticisi yaptı” dedi.

“Oyuncu bana hareket çekti”

Çubukspor’un oyuncusu Bilal Gündoğdu’nun kendisine hareket çektiğini belirten Akbaş, “Bu arkadaşı transfer edecek başka takımlar kim olursa olsun, onun kadar ahlaksız, onun kadar terbiyesiz, ne olursa olsun karşı takımın antrenörü olan bana gelip hareket çekmesi ne kadar etik. Hakem bu arkadaşa sarı kart gösteriyor, oyundan atmıyor. Biz adabımızla, şerefimizle burada ligde kalmaya geldik. Adam gibi top oynadık, adam gibi sahadan çıktık” şeklinde konuştu.

Yeniçağaspor Teknik Direktörü Akbaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet ederek, “Ama buysa Türk futbolunun hali, yazıktır. Biz bunları hak etmiyoruz. Lütfen yetkililer, Türkiye Futbol Federasyonu, gözlemci bunlara dur desinler. Gerekli cezaları versinler. Şunu da bilsinler; Yeniçağaspor, ligde kalacaktır. Bunu herkes görsün. Bu Türk futbolunun halidir” diye konuştu.