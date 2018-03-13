Gençlerbirliği'nde muhalif cephe çalışmalara başladı...

Gençlerbirliği'nde Mayıs ayında yapılması beklenen olağan genel kurul öncesi daha önce istifa ederek adaylıklarını duyuran muhalif cephe çalışmalara başladı.

İLİŞKİLİ HABER "Gençlerbirliği, bu sefil tiyatronun dekoru olamaz!"

İstanbul'da bulunan kongre üyeleri ile bir araya gelen ve başkan adayı olması beklenen Arda Çakmak ile eski yöneticilerden Sinan Gürsoy ve Gençlerbirliği eski futbolcularından ve Hacettepe eski yöneticisi Harun Erol, İstanbul'da yaşayan Gençlerbirliği taraftarlarıyla kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

Geçtiğimiz aylarda Divan Kurulu üyeliklerinden istifa eden Akşit Özkural ile Nevzat Akçaoğlu'nun da bulunduğu yemekte Gençlerbirliği'nin hem ligdeki durumu hem de maddi durumunun iyi gitmediğini, genç ve dinamik bir yönetimin Gençlerbirliği'ni başarıya taşıyacağını belirten Arda Çakmak'ın İstanbul üyelerinin desteğini aldığı öğrenildi.