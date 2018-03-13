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Gençlerbirliği'nde muhalif cephe çalışmalara başladı...
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE MUHALİF CEPHE ÇALIŞMALARA BAŞLADI...

Gençlerbirliği'nde muhalif cephe çalışmalara başladı...

Gençlerbirliği'nde muhalif hareket çalışmalara başladı...

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Gençlerbirliği'nde Mayıs ayında yapılması beklenen olağan genel kurul öncesi daha önce istifa ederek adaylıklarını duyuran muhalif cephe çalışmalara başladı.

İstanbul'da bulunan kongre üyeleri ile bir araya gelen ve başkan adayı olması beklenen Arda Çakmak ile eski yöneticilerden Sinan Gürsoy ve Gençlerbirliği eski futbolcularından ve Hacettepe eski yöneticisi Harun Erol, İstanbul'da yaşayan Gençlerbirliği taraftarlarıyla kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

Geçtiğimiz aylarda Divan Kurulu üyeliklerinden istifa eden Akşit Özkural ile Nevzat Akçaoğlu'nun da bulunduğu yemekte Gençlerbirliği'nin hem ligdeki durumu hem de maddi durumunun iyi gitmediğini, genç ve dinamik bir yönetimin Gençlerbirliği'ni başarıya taşıyacağını belirten Arda Çakmak'ın İstanbul üyelerinin desteğini aldığı öğrenildi. 

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6
Hidir
13 Mart 201819:24
Senin umit efendim haddini bilsin hocalığını yapsın. Yöneticilere taraftara laf etmek onun isi mi? Yaptırdığı transferlerle kulübü batırdı takimi küme düşürecek hala yüzlü yüzlü konuşacak mi?
5
nöri gantar
13 Mart 201816:58
yavru cavcav gibi ben karar veririm hiç kimse karışamaz diyen bir başkan olacaksa hiç olmasın.Biz burda kaliteli topçuları size söylüyoruz lafımızı dinlerseniz başınız ağrımaz.hiç bir maddi kaygımız yoktur.menejerler ve pazarlamacı hocalar bu işten mamalanıyor ve baba cavcavı durmadan öpüyorlardı,şimdi sıra yavru cavcava geldi.
4
Hidir
13 Mart 201815:45
Soldan dördüncü kişiye bak adam evinde normal yemek yemiyor hotel gibi hayattı var, bu adam kulübe talip. Bunlara ancak ümit gibilere lazım yeri geldiğinde cevap verecek. Başkan ve ümit bu kulübün geleceği!
3
Hamit Guler
13 Mart 201814:02
Aksit Ozkural bu kulube yasam adamis insandir, kalitesi tartisilmaz, kariyeri buyuk yatirim ve yatirimcilar ile gecmistir, Arda Cakmak genc yasina ragmen buyuk islere imza atmistir, Tecrube ve dinamizm 38 yildan sonra Selefin halefi arattigi bir Genclerbirliginde aranilan cozumdur. Turkiye futbol kulupleri ve kulupculugu artik degisime gidiyor Genclerbirligi bu zihnniyetle sadece geriler.Babamin mali diye dusunen baskanin artik bu kulupte yeri yoktur.
2
bullshit
13 Mart 201813:10
bencede yönetimde değişiklikler olmalı fakat sinan gürsoyun olduğu bir yönetim hiçbir yönetimden daha kötü olamaz. iktidarı bu masadakilerle yıkmayı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
1
s.g. pazarlama
13 Mart 201812:40
abooo bunlar mi genç dinamik yönetim. la bunlara 2 tane koyun versen ikisinide kurda kaptirir. pazarlamacida mali götürdü zaten.
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