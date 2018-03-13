Ankaragücü, kötü gidişe "DUR" deyip peşpeşe galibiyetler alsa da sahada Putsila gibi bir oyun kurucunun olmamasının eksikliğini hissediyor.

Adanaspor maçına tamamen yerli bir kadro ile çıkan İsmail Kartal, maç sonrası basın toplantısında Anton Putsila'nın sakatlığının sürdüğünü ancak İstanbulspor maçına yetiştirmeye çalışacaklarını söylemişti. Ancak futbolcuların 6 aydır ödeme almadan oynadığını da belirtmesi hem basın mensuplarının hem de Ankaragücü camiasının kafasını karıştırmıştı.

Putsila gerçekten sakat mı yoksa para alamadığı için mi oynamak istemiyordu?

Klasspor sizin için araştırdı.

Hem kulüp içinde hem de kulüp dışından aldığımız bilgilere göre Putsila'nin kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık henüz geçmemiş görünüyor. Ankara'da ünlü bir spor sağlığı merkezinde tedavi süren Putsila'nın Eskişehirspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz cumartesi gününe kadar ağrılarının geçmediği için İstanbul maç kadrosuna alınmayıp Ankara'da tedavisini sürdüren tecrübeli oyuncu için hem kulüp doktorlarının hem de spor merkezinin iyileşmesi için seferber olduğu öğrenildi.

Özetle Putsila malesef gerçekten sakat olduğu için Adana ve İstanbulspor maçlarında oynayamadı. Eskişehir maçında ise İsmail Kartal'ın tercihi doğrultusunda büyük ihtimalle oynaması bekleniyor.