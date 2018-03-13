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Putsila gerçekten sakat mı?
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PUTSİLA GERÇEKTEN SAKAT MI?

Putsila gerçekten sakat mı?

Ankaragücü taraftarı günlerdir bu sorunun cevabını öğrenmek istiyor. Klasspor sizin için araştırdı...

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Ankaragücü, kötü gidişe "DUR" deyip peşpeşe galibiyetler alsa da sahada Putsila gibi bir oyun kurucunun olmamasının eksikliğini hissediyor. 

Adanaspor maçına tamamen yerli bir kadro ile çıkan İsmail Kartal, maç sonrası basın toplantısında Anton Putsila'nın sakatlığının sürdüğünü ancak İstanbulspor maçına yetiştirmeye çalışacaklarını söylemişti. Ancak futbolcuların 6 aydır ödeme almadan oynadığını da belirtmesi hem basın mensuplarının hem de Ankaragücü camiasının kafasını karıştırmıştı.

Putsila gerçekten sakat mı yoksa para alamadığı için mi oynamak istemiyordu?

Klasspor sizin için araştırdı. 

Hem kulüp içinde hem de kulüp dışından aldığımız bilgilere göre Putsila'nin kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık henüz geçmemiş görünüyor. Ankara'da ünlü bir spor sağlığı merkezinde tedavi süren Putsila'nın Eskişehirspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz cumartesi gününe kadar ağrılarının geçmediği için İstanbul maç kadrosuna alınmayıp Ankara'da tedavisini sürdüren tecrübeli oyuncu için hem kulüp doktorlarının hem de spor merkezinin iyileşmesi için seferber olduğu öğrenildi. 

Özetle Putsila malesef gerçekten sakat olduğu için Adana ve İstanbulspor maçlarında oynayamadı. Eskişehir maçında ise İsmail Kartal'ın tercihi doğrultusunda büyük ihtimalle oynaması bekleniyor.

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FATİH
13 Mart 201815:18
Tisdell durumu nedir. İleride hareketli çabuk bir oyuncu bu sene oyuna girdikten sonra ne kadar verimli olabileceğinin sinyallerini verdi ama bir türlü sakatlıktan kurtulamadı Net durum nedir
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