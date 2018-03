1. Lig’de ikinci yarının lideri Altınordu

Spor Toto 1. Lig’de ikinci devrede 10 haftalık süreçte topladığı 25 puanla en başarılı ekip olan Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Zor bir ligdeyiz, bu çıkışı devam ettirmek önemli. Bu çıkışı devam ettirip, hedefe ulaşmak istiyoruz." dedi.



Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıda ilk 10 haftalık periyotta 25 puana ulaştıklarını, her sezon ikinci yarıda önemli çıkış yakaladıklarını bildirdi.



Bunda takımın zamanla oturmasının da etkili olduğunu belirten Eroğlu, "Bu sene de böyle gerçekleşti ama bu sene bir farkı var. Geçen sene ikinci devre 10. maçtan sonra çıkışımız olmuştu ancak bu sene bunu devre başına çektik. Zor bir ligdeyiz, bu çıkışı devam ettirmek önemli. Bu çıkışı devam ettirip, hedefe ulaşmak istiyoruz. Her maçın zorluk derecesi yüksek." diye konuştu.



- "Kalan 7 maçta da yukarıda olmak istiyoruz"



Özellikle son 2 haftada aldıkları galibiyetlerle ilk 2 sıraya yaklaştıklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:



"Kalan 7 maçta da yukarıda olmak istiyoruz ama tabii ki öncelikle hedefimiz önümüzdeki Denizlispor maçından 3 puanla ayrılmak. Daha sonra milli takım arasını da iyi değerlendirip, son 6 haftada hedefe ulaşmak istiyoruz. Gün geçtikçe daha iyi oluyoruz. Oynadığımız futbol, skor desteği de gelince her geçen gün yükselen bir grafik çiziyor."



Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını vurgulayan Eroğlu, "Her şey planlı programlı doğru çalışmayla oluyor. Oyun sistemimizi bütün futbolcularımızla oturtmamız, futbolcularımızın oyun sistemine ayak uydurması önemli. Çünkü bizde takım kazanıyor, biz birlikte oynadığımızda çok başarılıyız." ifadelerini kullandı.



Ligde ilk 17 haftalık süreci 20 puan ve averajla 12. sırada geçen Altınordu, ikinci devrede ilk 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu 10 maçta 22 gol atıp kalesinde 10 gol gören Altınordu, bu süreçte topladığı 25 puanla ilk yarı performansını şimdiden geride bıraktı.



10 haftalık periyotta 12.’likten 4.’lüğe kadar yükselen İzmir temsilcisi, bu süreçte topladığı 25 puanla en başarılı ekip olarak dikkati çekti. Altınordu’yu 24 puanla Gazişehir Gaziantep ve 21 puanla Çaykur Rizespor takip etti.



Ligde play-off mücadelesi veren Boluspor ikinci devrede 19 puana ulaşırken, düşmeme mücadelesi veren Denizlispor’un yanı sıra Balıkesirspor Baltok ile İstanbulspor ise 16 puan topladı.



İkinci devrede en az puan toplayan ekipler ise düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ile Grandmedical Manisaspor oldu.



Spor Toto 1. Lig’de ekiplerin ikinci devrede elde ettikleri puanlar şöyle:



Takımlar O G B M A Y Av. P

1. Altınordu 10 8 1 1 22 12 10 25

2. Gazişehir Gaziantep 10 8 0 2 25 10 15 24

3. Çaykur Rizespor 10 6 3 1 19 8 11 21

4. Boluspor 10 6 1 3 19 8 11 19

5. Denizlispor 10 5 1 4 15 12 3 16

6. Balıkesirspor Baltok 10 5 1 4 13 12 1 16

7. İstanbulspor 10 5 1 4 13 14 -1 16

8. Ümraniyespor 10 5 0 5 13 10 3 15

9. MKE Ankaragücü 10 4 3 3 15 13 2 15

10. Tetiş Yapı Elazığspor 10 4 3 3 11 9 2 15

11. Adana Demirspor 10 4 2 4 14 12 2 14

12. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 10 3 4 3 14 12 2 13

13. Samsunspor 10 3 4 3 9 10 -1 13

14. Eskişehirspor 10 4 1 5 14 16 -2 13

15. Akın Çorap Giresunspor 10 2 1 7 11 15 -4 7

16. Adanaspor 10 2 1 7 10 19 -9 7

17. Grandmedical Manisaspor 10 1 1 8 6 21 -15 4

18. Gaziantepspor 10 1 0 9 6 36 -30 3