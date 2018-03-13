Fırtına deplasmanda kopuyor

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmada ilk yarının uzatma bölümünde Okay Yokuşlu'nun golüyle 1-0 öne geçen Trabzonspor, ikinci yarıda bu üstünlüğünü korudu. Oyunun son bölümünde Burak Yılmaz ve Dame N'Doye ile farkı açan bordo-mavili ekip, Soner Aydoğdu'nun golüne engel olamasa da müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

- Deplasmanda kaybetmiyor

Teleset Mobilya Akhisarspor galibiyetiyle deplasmandaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Dış sahada en son Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor daha sonra oynadığı 8 deplasman karşılaşmasında dörder galibiyet ve beraberlik aldı.

İç sahada 4 maçtır kazanamayan bordo-mavili ekip, deplasmanda üst üste 2. galibiyetini aldı. Trabzonspor, ilk yarıda 6-1 yenildiği rakibini ikinci devrede 3-1'lik sonuçla geçmeyi başardı.

Puanını 39'a çıkaran bordo-mavili ekip, haftayı averajla 6. sırada tamamladı.

- Okay Yokuşlu'nun 2. golü

Müsabakada Tomas Hubocan'ın yokluğunda stoper olarak görev yapan Okay Yokuşlu, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. Okay Yokuşlu, daha önce 26 Kasım 2017'de takımının 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçında bordo-mavili ekibi 2-1 öne geçiren gole imza atmıştı.

- Burak Yılmaz'dan 19. gol

Karşılaşmanın son bölümünde takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Burak Yılmaz bu sezon 19. golüne ulaştı.

Takımının 3. golünü kaydeden Dame N'Doye ise bu sezon 4. golünü attı.

- Teleset Mobilya Akhisarspor'un galibiyet serisi sona erdi

Trabzonspor maçına kadar son 4 müsabakayı galibiyetle kapatan Teleset Mobilya Akhisarspor'un galibiyet serisi Trabzonspor maçıyla sona erdi. 33 puanda kalan yeşil-siyahlı ekip 25. haftayı 10. sırada kapattı.