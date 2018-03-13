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Gümüşhanespor'da Ziya Doğan dönemi
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GÜMÜŞHANESPOR'DA ZİYA DOĞAN DÖNEMİ

Gümüşhanespor'da Ziya Doğan dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor’da teknik direktörlük görevine Ziya Doğan getirildi.

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Teknik direktör Güvenç Kurtar ile yolları ayıran Gümüşhanespor'da göreve Ziya Doğan getirildi. Yarın takımla beraber ilk antrenmanına çıkacağı duyurulan Doğan, kendisini Gümüşhanespor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

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