Çaykur Rizespor zirvedeki yerini korudu

Çaykur Rizespor deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 52'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
Haftanın son maçlarında bugün oynanan 3 maçta da deplasman takımları sahadan galibiyetle ayrıldı. Balıkesirspor Baltok deplasmanda Adanaspor'u 1-0, Altınordu dış sahada Eskişehirspor'u 4-2, MKE Ankaragücü de İstanbulspor'u İstanbul'da 2-1 mağlup etti.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Boluspor-Çaykur Rizespor: 0-1
Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor: 2-0
Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: 1-2
Gaziantepspor-Samsunspor: 2-1
Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor: 0-2
Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Adanaspor-Balıkesirspor Baltok: 0-1
Eskişehirspor-Altınordu: 2-4
İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-2
- Puan durumu
|Spor Toto 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|27
|15
|7
|5
|54
|32
|22
|52
|2.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|27
|14
|7
|6
|41
|27
|14
|49
|3.
|ÜMRANİYESPOR
|27
|14
|5
|8
|39
|27
|12
|47
|4.
|ALTINORDU
|27
|13
|6
|8
|46
|37
|9
|45
|5.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|27
|12
|8
|7
|44
|25
|19
|44
|6.
|BOLUSPOR
|27
|13
|4
|10
|40
|25
|15
|43
|7.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|27
|12
|6
|9
|45
|40
|5
|39
|8.
|İSTANBULSPOR
|27
|11
|6
|10
|31
|31
|0
|39
|9.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|27
|10
|8
|9
|35
|31
|4
|38
|10.
|AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
|27
|10
|7
|10
|36
|30
|6
|37
|11.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|27
|9
|10
|8
|34
|32
|2
|37
|12.
|ADANA DEMİRSPOR
|27
|9
|7
|11
|37
|38
|-1
|34
|13.
|ADANASPOR
|27
|9
|6
|12
|30
|42
|-12
|33
|14.
|SAMSUNSPOR
|27
|7
|11
|9
|25
|32
|-7
|32
|15.
|ESKİŞEHİRSPOR
|27
|9
|7
|11
|47
|45
|2
|31
|16.
|DENİZLİSPOR
|27
|8
|6
|13
|31
|39
|-8
|30
|17.
|GRANDMEDİCAL MANİSASPOR
|27
|7
|3
|17
|27
|48
|-21
|15
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|27
|2
|4
|21
|13
|74
|-61
|7
- 28. hafta programı
16 Mart Cuma:
18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor
17 Mart Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor
13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor
15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep
15.30 Altınordu-Denizlispor
18 Mart Pazar:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor
13.00 Balıkesir Baltok-İstanbulspor
15.30 Samsunspor-Boluspor
18.00 Ankaragücü-Eskişehirspor
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