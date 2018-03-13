Seyit Mehmet Özkan'dan Alex müjdesi!

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, U12 İzmir Cup'ın açılışını Alex de Souza'nın yapacağını açıkladı.

Seyit Mehmet Özkan, "Süper Lig'e çıksanız da, kadroda yabancı futbolcu olmayacak mı?" sorusuna "Lionel Messi bile gelmek istiyorum dese almayacağız." şeklinde cevap verdi.

"Kaleci Erce Türkiye'de oynamaz, Avrupa'da spor elçimiz olur" diyen Özkan, Erce Kardeşler'e Süper Lig'in üst düzey takımlarından teklifler olduğunu söyledi.

Alt yapıya verdikleri önemi vurgulayan Özkan "Futbolun her zaman samimi olmasından yanayım. Bu işe başlama maliyetim 20 milyon dolar. İyi birey, iyi vatandaş ve iyi futbolcu sloganının altını sağlam temellerle oluşturduk. Ortada 11 senedir verilmiş bir emek var. 22 sahamız vardı 25'e çıkardık. Alt yapıdaki futbolcularımıza her hafta en az 4 saat futbol analiz dersleri veriyoruz. Kendi performanslarıyla ilgili analizleri mail ile gönderiyoruz.” dedi.