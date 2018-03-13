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Galatasaray zirveyi bırakmadı
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GALATASARAY ZİRVEYİ BIRAKMADI

Galatasaray zirveyi bırakmadı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğini sürdürdü.

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Ligde 25. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenerek puanını 39'a çıkardı ve 6. sırada yer aldı.

Konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 53'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Haftaya üçüncü sırada giren Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenildiği haftayı 50 puanla rakibinin averajla önünde ikinci sırada tamamladı.

Fenerbahçe ise deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçti, puanını 47'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı.

Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 4-1

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-2

Osmanlıspor-Bursaspor: 2-1

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-0

Göztepe-Antalyaspor: 2-1

Kayserispor-Kardemir Karabükspor: 3-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-2

Galatasaray-Atiker Konyaspor: 2-1

Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: 1-3

- Puan durumu
 

Spor Toto Süper Lig
 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  ---------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. GALATASARAY 25 17 2 6 61 28 33 53
2. BEŞİKTAŞ 25 14 8 3 47 22 25 50
3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 25 15 5 5 45 26 19 50
4. FENERBAHÇE 25 13 8 4 49 30 19 47
5. KAYSERİSPOR 25 11 8 6 36 30 6 41
6. TRABZONSPOR 25 10 9 6 41 36 5 39
7. GÖZTEPE 25 11 6 8 38 38 0 39
8. DEMİR GRUP SİVASSPOR 25 11 5 9 36 37 -1 38
9. EVKUR YENİ MALATYASPOR 25 9 7 9 28 31 -3 34
10. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 25 9 6 10 35 39 -4 33
11. KASIMPAŞA 25 8 7 10 39 43 -4 31
12. BURSASPOR 25 8 6 11 33 35 -2 30
13. AYTEMİZ ALANYASPOR 25 8 3 14 40 46 -6 27
14. GENÇLERBİRLİĞİ 25 6 8 11 30 38 -8 26
15. ANTALYASPOR 25 6 7 12 28 45 -17 25
16. OSMANLISPOR 25 6 6 13 34 45 -11 24
17. ATİKER KONYASPOR 25 5 6 14 24 36 -12 21
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 25 3 3 19 18 57 -39 12 
 

- 26. hafta programı

16 Mart Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor

17 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray

18 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş

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