Galatasaray zirveyi bırakmadı

Ligde 25. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenerek puanını 39'a çıkardı ve 6. sırada yer aldı.
Konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 53'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.
Haftaya üçüncü sırada giren Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenildiği haftayı 50 puanla rakibinin averajla önünde ikinci sırada tamamladı.
Fenerbahçe ise deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçti, puanını 47'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 4-1
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-2
Osmanlıspor-Bursaspor: 2-1
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-0
Göztepe-Antalyaspor: 2-1
Kayserispor-Kardemir Karabükspor: 3-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-2
Galatasaray-Atiker Konyaspor: 2-1
Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: 1-3
- Puan durumu
|Spor Toto Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|GALATASARAY
|25
|17
|2
|6
|61
|28
|33
|53
|2.
|BEŞİKTAŞ
|25
|14
|8
|3
|47
|22
|25
|50
|3.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|25
|15
|5
|5
|45
|26
|19
|50
|4.
|FENERBAHÇE
|25
|13
|8
|4
|49
|30
|19
|47
|5.
|KAYSERİSPOR
|25
|11
|8
|6
|36
|30
|6
|41
|6.
|TRABZONSPOR
|25
|10
|9
|6
|41
|36
|5
|39
|7.
|GÖZTEPE
|25
|11
|6
|8
|38
|38
|0
|39
|8.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|25
|11
|5
|9
|36
|37
|-1
|38
|9.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|25
|9
|7
|9
|28
|31
|-3
|34
|10.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|25
|9
|6
|10
|35
|39
|-4
|33
|11.
|KASIMPAŞA
|25
|8
|7
|10
|39
|43
|-4
|31
|12.
|BURSASPOR
|25
|8
|6
|11
|33
|35
|-2
|30
|13.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|25
|8
|3
|14
|40
|46
|-6
|27
|14.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|25
|6
|8
|11
|30
|38
|-8
|26
|15.
|ANTALYASPOR
|25
|6
|7
|12
|28
|45
|-17
|25
|16.
|OSMANLISPOR
|25
|6
|6
|13
|34
|45
|-11
|24
|17.
|ATİKER KONYASPOR
|25
|5
|6
|14
|24
|36
|-12
|21
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|25
|3
|3
|19
|18
|57
|-39
|12
- 26. hafta programı
16 Mart Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor
17 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray
18 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş
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