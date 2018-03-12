Akhisar Bel. 1 - Trabzonspor 3
Süper Lig 2017-2018 25. haftasında Akhisar Bel. ile Trabzonspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.
Akhisar Bel.: Milan Lukac, Mustafa Yumlu (63' Geoffrey Bia), Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Eray Ataseven (46' Bilal Kısa), Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro, Daniel Larsson (70' Olcan Adın), Soner Aydoğdu, Muğdat Çelik, Evgen Seleznyov
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Okay Yokuşlu, Filip Novak, Jose Sosa, Juraj Kucka (90' Batuhan Artarslan), Ogenyi Onazi, Olcay Şahan (87' Hugo Rodallega), Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı (77' Dame N'doye)
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Erkan Akbulut, Ali Şansalan
Goller: DK 45: Okay Yokuşlu (Trabzonspor), DK 83: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 85: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 90: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 57: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.), DK 74: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 82: Juraj Kucka (Trabzonspor), DK 87: Caner Osmanpaşa (Akhisar Bel.), DK 90: Evgen Seleznyov (Akhisar Bel.)
Kırmızı Kart: DK 90: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.