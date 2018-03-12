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Akhisar Bel. 1 - Trabzonspor 3
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AKHİSAR BEL. 1 - TRABZONSPOR 3

Akhisar Bel. 1 - Trabzonspor 3

Süper Lig 2017-2018 25. haftasında Akhisar Bel. ile Trabzonspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.

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Akhisar Bel. 1 - Trabzonspor 3

Süper Lig 2017-2018 25. haftasında Akhisar Bel. ile Trabzonspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Mustafa Yumlu (63' Geoffrey Bia), Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Eray Ataseven (46' Bilal Kısa), Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro, Daniel Larsson (70' Olcan Adın), Soner Aydoğdu, Muğdat Çelik, Evgen Seleznyov

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Okay Yokuşlu, Filip Novak, Jose Sosa, Juraj Kucka (90' Batuhan Artarslan), Ogenyi Onazi, Olcay Şahan (87' Hugo Rodallega), Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı (77' Dame N'doye)

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Erkan Akbulut, Ali Şansalan

Goller: DK 45: Okay Yokuşlu (Trabzonspor), DK 83: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 85: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 90: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 57: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.), DK 74: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 82: Juraj Kucka (Trabzonspor), DK 87: Caner Osmanpaşa (Akhisar Bel.), DK 90: Evgen Seleznyov (Akhisar Bel.)

Kırmızı Kart: DK 90: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.)

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