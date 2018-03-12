Altay Bayındır: Konuştuklarını yapanlar olacağız...

İstanbulspor’u deplasmanda 2-1 yenen Ankaragücü’nde muhteşem bir maç çıkaran genç kaleci Altay Bayındır maçın ardından görüşlerini açıkladı.

“Her 2 yarıdaki oyunumuzdan gayet memnunum. Maçtan önce İstanbulspor’un üzerimize geleceğini hocamız söylemişti. Ona göre önlem aldık, kontrollü bir oyun çıkardık. Golde bulduk ve çok şükür kazandık.

Kendi performansımla ilgili şunu söyleyebilirim. Sürekli kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Sürekli oynayan kaleci değilim. İnşallah devamı gelecek. Maçtan önce çok şey konuştuk. Zaten camia olarak herkes konuşuyor. Taraftarımız olsun, tüm camia olsun. Sezon sonunda konuştuklarımız inşallah yaparız. Çünkü tarih konuşanları değil, konuştuklarını yapanları yazar. O yüzden inşallah bizde inşallah konuştuklarını yapanlar olacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. İyi bir takım olduk, iyi bir arkadaşlık oluşturduk. Bu birliktelikle inşallah sezonu şampiyon olarak bitiririz.”

Sporanki