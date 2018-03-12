﻿
Altay Bayındır: Konuştuklarını yapanlar olacağız...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALTAY BAYINDIR: KONUŞTUKLARINI YAPANLAR OLACAĞIZ...

Altay Bayındır: Konuştuklarını yapanlar olacağız...

İstanbulspor’u deplasmanda 2-1 yenen Ankaragücü’nde muhteşem bir maç çıkaran genç kaleci Altay Bayındır maçın ardından görüşlerini açıkladı. 

654 Okunma

İstanbulspor’u deplasmanda 2-1 yenen Ankaragücü’nde muhteşem bir maç çıkaran genç kaleci Altay Bayındır maçın ardından görüşlerini açıkladı. 

“Her 2 yarıdaki oyunumuzdan gayet memnunum. Maçtan önce İstanbulspor’un üzerimize geleceğini hocamız söylemişti. Ona göre önlem aldık, kontrollü bir oyun çıkardık. Golde bulduk ve çok şükür kazandık.

Kendi performansımla ilgili şunu söyleyebilirim. Sürekli kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Sürekli oynayan kaleci değilim. İnşallah devamı gelecek. Maçtan önce çok şey konuştuk. Zaten camia olarak herkes konuşuyor. Taraftarımız olsun, tüm camia olsun. Sezon sonunda konuştuklarımız inşallah yaparız. Çünkü tarih konuşanları değil, konuştuklarını yapanları yazar. O yüzden inşallah bizde inşallah konuştuklarını yapanlar olacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. İyi bir takım olduk, iyi bir arkadaşlık oluşturduk. Bu birliktelikle inşallah sezonu şampiyon olarak bitiririz.”

Sporanki

1
İsmail Kartal 3 puanı 'muhteşem Ankaragücü taraftarına' armağan etti
5
İstanbul boğaları, Ankaralı matadorların elinden kurtulamadı!
İstanbulspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...
Ankaragücü kritik virajda...
Aykan Atik'in acı günü...
Ankaragücü yönetiminden Süleyman Soylu'ya ziyaret
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Alparslan
12 Mart 201822:04
İnşallah tarih bizi yazar.İnşallah uzun yıllar Ankaragücü forması giyersin.
﻿