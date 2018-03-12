İsmail Kartal 3 puanı 'muhteşem Ankaragücü taraftarına' armağan etti

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Bu 3 puanı bizi destekleyen muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum” diye konuştu.
Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 gün önce biten bir maçları olduğunu ifade ederek, “Buna rağmen oyuncularımız dinlenebilme imkanı olmamasına rağmen taktiksel olarak ilk yarıda rakibi durdurup kontralarla sonuç aldı. Ama asıl oynamak istediğimiz 5’li defanstı. İstanbulspor koşan bir takım ve defansın arkasına koşu yapıyor. Bunu önlemek için 4’lü defansla başladık 5’li yerine. Abdülkadir’i sakatlığı yerine oyundan aldık ve böylece 5’li defansa döndük. Arkaya adam kaçırmadık. İkinci yarıda öndeki hızlı adamlarla kontraya çıkıp sonuç almak istedik. Burada ligin zorlu deplasmanlardan birinden puan aldık. Bu 3 puanı bizi destekleyen muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum. Bu 3 puanla ligin 2'incisi olduk. Oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.
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