İstanbul boğaları, Ankaralı matadorların elinden kurtulamadı!

İstanbulspor 1 - MKE Ankaragücü 2
TFF 1.Lig 27. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.
İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Aldin Cajic (85' Yusuf Serdar Çoban), Oğuzhan Berber (75' Nemanja Kojic), Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay (75' Ali Dere), Onur Ergün, Kubilay Aktaş, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas, Abdülkadir Kayalı (53' Gençer Cansev), Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Enes Kubat (67' Kenan Özer), Mehmet Umut Nayir (86' Olanrewaju Kehinde)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Candaş Elbil, Çağatay Şahan
Goller: DK 72: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), DK 78: Nemanja Kojic (İstanbulspor), DK 89: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 33: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), DK 40: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), DK 42: Yalçın Kılınç (İstanbulspor), DK 50: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), DK 80: Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), DK 86: Zafer Şensoy (İstanbulspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Zafer Şensoy (İstanbulspor)
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