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İstanbul boğaları, Ankaralı matadorların elinden kurtulamadı!
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İSTANBUL BOĞALARI, ANKARALI MATADORLARIN ELİNDEN KURTULAMADI!

İstanbul boğaları, Ankaralı matadorların elinden kurtulamadı!

TFF 1.Lig 27. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

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İstanbulspor 1 - MKE Ankaragücü 2

TFF 1.Lig 27. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Aldin Cajic (85' Yusuf Serdar Çoban), Oğuzhan Berber (75' Nemanja Kojic), Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay (75' Ali Dere), Onur Ergün, Kubilay Aktaş, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Avcı

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas, Abdülkadir Kayalı (53' Gençer Cansev), Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Enes Kubat (67' Kenan Özer), Mehmet Umut Nayir (86' Olanrewaju Kehinde)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Candaş Elbil, Çağatay Şahan

Goller: DK 72: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), DK 78: Nemanja Kojic (İstanbulspor), DK 89: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 33: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), DK 40: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), DK 42: Yalçın Kılınç (İstanbulspor), DK 50: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), DK 80: Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), DK 86: Zafer Şensoy (İstanbulspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Zafer Şensoy (İstanbulspor)
 

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5
ANKARAGUCLUYUM
12 Mart 201821:59
HARIKAAAAAA OLACAKKKKK SUPER DENILEN O LIGE GERI DONUYORUZZZ GERI SAYIM BASLADIIII I.KARTAL HOCAAA HER MACI FINAL HAVASINDA OYNATTTT 5 MAC ALDIKMI SAMPIYONUZZZZ
4
Angaragüçlü
12 Mart 201821:45
Gururluyuz Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz
3
İrfan
12 Mart 201821:25
Tebrikler.topçular dan isteğimiz bu son periyotta özel hayata dikkat edelim.süper lig çok yakın.rahat çıkarız işimiz geçen seneden kolay.35 yıllık ankaragücü olarak bunu hissediyorum.Zafer bizim olacak
2
Zor galibiyet
12 Mart 201820:59
ayaga pasla mukemmel oynayan diri bir takimdan zorda olsa 3 puan almayi basardik. Basta td Kartal olmak uzere tum futbolcularimizi kutluyor , final niteliginde kalan yedi macta basarilar diliyorum.
1
gecelerin güçlüsü
12 Mart 201820:53
iyi oynamasakta canımızdan can gitsede kazandık...tebrikler...zaten bizi farklı kılan kocaman yüreğimiz değilmidir ?
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