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Eskişehirspor 2 - Altınordu 4
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ESKİŞEHİRSPOR 2 - ALTINORDU 4

Eskişehirspor 2 - Altınordu 4

TFF 1.Lig 27. haftasında Eskişehirspor ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 4-2 kazandı.

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Eskişehirspor 2 - Altınordu 4

TFF 1.Lig 27. haftasında Eskişehirspor ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 4-2 kazandı.

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Semih Güler (90' Aykut Akgün), Hürriyet Güçer, Hasan Ayaroğlu, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Bruno Mezenga (83' Bilal Aziz), Semih Şentürk, Chikeluba Ofoedu

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Berkay Samancı (59' Deniz Vural), Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı (73' Muhammed Rıdvan Özdemir), Barış Alıcı, Mirkan Aydın

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Habip Tiryaki, Caner Ak

Goller: DK 3: Kerim Avcı (Altınordu), DK 31: Semih Şentürk (Eskişehirspor), DK 55: Barış Alıcı (Altınordu), DK 63: Semih Şentürk (Eskişehirspor), DK 81: Deniz Vural (Altınordu), DK 90: Ali Mert Aydın (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 30: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 40: Mehmet Murat Uçar (Altınordu), DK 49: Serkan Göksu (Altınordu), DK 82: Jerry Akaminko (Eskişehirspor), DK 87: Hürriyet Güçer (Eskişehirspor), DK 88: Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), DK 90: Kaan Kanak (Eskişehirspor)

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