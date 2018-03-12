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İşte Akhisar Bel. - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE AKHİSAR BEL. - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Akhisar Bel. - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 25. haftasında Akhisar Bel. ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Akhisar Bel. - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 25. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Eray Ataseven, Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Yevgen Seleznov, Mustafa Yumlu, Danıel Alexander Larsson, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Uğur Demirok, Burak Yılmaz, Ogenyı Eddy Onazı, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Erkan Akbulut, Ali Şansalan

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