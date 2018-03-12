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Talisca'ya milli davet
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TALİSCA'YA MİLLİ DAVET

Talisca'ya milli davet

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Brezilya'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

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Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, Beşiktaş'ta başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Talisca'yı aday kadroya çağırdı. Talisca, ilk kez Brezilya Milli Takımı'ndan davet alırken, Fenerbahçeli oyuncu Giuliano kadroya alınmadı.

Teknik direktör Tite'nin kadroya çağırdı isimler şöyle;

Kaleciler:  Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Neto (Valencia)

Defans: Daniel Alves (PSG), Geromel (Gremio), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter), Fagner (Corinthians), Rodrigo Caio (Sao Paulo), Thiago Silva (PSG), 

Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Pekin Guoan), Talisca (Beşiktaş), Willian (Chelsea)

Forvet: Douglas Costa (Juventus), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Taison (Shakhtar Donetsk), Willian Jose (Real Sociedad)

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