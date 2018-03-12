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Balıkesir deplasmanda kazandı
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BALIKESİR DEPLASMANDA KAZANDI

Balıkesir deplasmanda kazandı

Spor Toto 1.Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor Baltok deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup ettti.

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Balıkesirspor Baltok'un golünü 85. dakikada Burak Çalık kaydetti.

Öte yandan maçın 90. dakikasında Balıkesirspor Baltok'ta Steve Beleck kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Balıkesirspor Baltok puanını 39'a çıkardı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Adanaspor 33 puanda kaldı.

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