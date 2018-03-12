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Adanaspor 0 - Balıkesirspor Baltok 1
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ADANASPOR 0 - BALIKESİRSPOR BALTOK 1

Adanaspor 0 - Balıkesirspor Baltok 1

TFF 1.Lig 27. haftasında Adanaspor ile Balıkesirspor Baltok 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 1-0 kazandı.

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Adanaspor 0 - Balıkesirspor Baltok 1

TFF 1.Lig 27. haftasında Adanaspor ile Balıkesirspor Baltok 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 1-0 kazandı.

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Berkan Yıldırım (62' Bahattin Köse), Yakup Demir, Renan Diniz, Vladimir Koman (8' Bekir Yılmaz), Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi, Magaye Gueye, Oğuz Han Aynaoğlu (78' Abdulaziz Solmaz), Roni Gleison

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Foxi Kethevoama (66' Muhammed Ali Doğan), Furkan Çil (56' Sedat Şahintürk), Mahatma Otoo (85' Burak Çalık), Steve Beleck

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Vural Gül, Selim Özen

Gol: DK 85: Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 38: Roni Gleison (Adanaspor), DK 55: Renan Diniz (Adanaspor), DK 65: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok), DK 90: Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok)

Kırmızı Kart: DK 90: Steve Beleck (Balıkesirspor Baltok)

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