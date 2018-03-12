Adanaspor 0 - Balıkesirspor Baltok 1
TFF 1.Lig 27. haftasında Adanaspor ile Balıkesirspor Baltok 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 1-0 kazandı.
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Berkan Yıldırım (62' Bahattin Köse), Yakup Demir, Renan Diniz, Vladimir Koman (8' Bekir Yılmaz), Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi, Magaye Gueye, Oğuz Han Aynaoğlu (78' Abdulaziz Solmaz), Roni Gleison
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Haberleri İstatistikleri
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Foxi Kethevoama (66' Muhammed Ali Doğan), Furkan Çil (56' Sedat Şahintürk), Mahatma Otoo (85' Burak Çalık), Steve Beleck
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Vural Gül, Selim Özen
Gol: DK 85: Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: DK 38: Roni Gleison (Adanaspor), DK 55: Renan Diniz (Adanaspor), DK 65: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok), DK 90: Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı Kart: DK 90: Steve Beleck (Balıkesirspor Baltok)
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