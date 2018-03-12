Osmanlıspor’da Karabükspor hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Cuma günü Kardemir Karabükspor’a konuk olacak Osmanlıspor hazırlıklara ara vermeden başladı. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Antrenmana tedavileri devam eden Avdija, Özer Hurmacı, Carlos ve Lawal tedbir amaçlı katılmadı.

Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla start alan antrenmana minyatür kalelerden kurulu alanda oynanan oyunla devam edildi. Daha sonra çeşitli istasyonlarda şut ve gol organizasyonlarında bulunan Mor-Sarılı ekip dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Antrenman bitiminde ise takımın kondisyonerlerinden Gürkan Aslan’ın 33. yaşını kutlandı. Pastanın mumlarını üfleyen Aslan daha sonra takımın diğer kondisyonerlerinden Arif Can Şanal’ın elinden doğum günü pastasından yedi.

Osmanlıspor, yarın (salı) 13.00’te yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını devam ettirecek.