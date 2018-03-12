﻿
Eskişehirspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ESKİŞEHİRSPOR - ALTINORDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Eskişehirspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 27. haftasında Eskişehirspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

280 Okunma

Eskişehirspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 27. haftasında Eskişehirspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Karabaş yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu, Berkay Samancı

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Habip Tiryaki, Caner Ak

﻿

Altınordu 3 puanı 3 golle aldı
Altınordu 3 - İstanbulspor 1
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
BB Erzurumspor 2 - Eskişehirspor 1
7
Klasspor 10 yaşında...
Adanaspor 1 - Altınordu 3
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿