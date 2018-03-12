Eskişehirspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 27. haftasında Eskişehirspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Karabaş yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu, Berkay Samancı
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Habip Tiryaki, Caner Ak
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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