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İstanbulspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...
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İSTANBULSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İstanbulspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 27. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İstanbulspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 27. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Avcı

MKE Ankaragücü: Erdem Özgenç, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Abdülkadir Kayalı, Arif Morkaya, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak, Altay Bayındır, Alihan Kubalas, Enes Kubat, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Candaş Elbil, Çağatay Şahan

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