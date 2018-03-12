İstanbulspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 27. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Erdem Özgenç, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Abdülkadir Kayalı, Arif Morkaya, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak, Altay Bayındır, Alihan Kubalas, Enes Kubat, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Candaş Elbil, Çağatay Şahan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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