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İşte Adanaspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANASPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adanaspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 27. haftasında Adanaspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adanaspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Adanaspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 27. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Berkan Yıldırım, Oğuz Han Aynaoğlu, Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi, Renan Souza Dınız, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Yakup Demir

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, Cumali Bişi, Leo Steve Beleck A'beka

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Vural Gül, Selim Özen

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