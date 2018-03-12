İşte Adanaspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Adanaspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 27. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Berkan Yıldırım, Oğuz Han Aynaoğlu, Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi, Renan Souza Dınız, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Yakup Demir
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Haberleri İstatistikleri
Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, Cumali Bişi, Leo Steve Beleck A'beka
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Vural Gül, Selim Özen
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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