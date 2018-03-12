Kazandığı maç sonrası hayatını kaybetti!

İngiliz böksör Scott Westgarth, Cumartesi akşamı Doncaster'da Dec Spelman'la karşı karşıya geldi. 31 yaşındaki Westgart ringden sayıyla galip ayrıldı. Maç sonrası talihsiz boksör, röportajlar yapmasına karşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan Scott Westgarth kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Ölüm haberini sporcunun menajeri Stefy Bull sosyal medya hesabından doğruladı.
God bless @scottwestgarth 2 promote a Boxing show and a young man doing a job he loves losing his life I have no words RIP lad thoughts go out 2 yr family and yr team it’s been the hardest few days I’ve had to endure no idea what 2 do moving forward
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