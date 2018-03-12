Kent merkezinde bulunan bir otelde basın mensuplarına açıklama yapan Çarıkcı, ligde 43 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldıklarını hatırlattı. Ligin 27. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildikleri maçta takımlarının iyi mücadele ettiğini vurgulayan Çarıkcı, bu yenilgiyi unutarak 28. haftada deplasmanda oynayacakları Samsunspor maçını düşünmeye başladıklarını söyledi.

Takımı deplasmanda ve iç sahada yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden Çarıkcı, geride 7 maçın kaldığına dikkati çekerek, "Bundan sonraki maçlarımız, diğer takımlara göre avantajlı gibi duruyor. Ama futbol sahada oynanıyor. Mücadele etmeden maç kazanılmıyor." diye konuştu.

İç sahada kaybedilen maçın ardından futbolculara ceza vermeyeceklerini aktaran Çarıkcı, "Deplasmanda oynayacağımız Samsunspor maçına odaklandık. Samsunspor maçını kazanarak Çaykur Rizespor maçını telafi edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ligde büyük bir çekişmenin yaşandığını vurgulayan Çarıkcı, "Şampiyonluk konusunda Çaykur Rizespor daha şanslı görünüyor. İkincilik için çok talip var. İlk 6 konusunda da büyük bir yarış var. Bu ligde Gaziantepspor düşmüş durumda. Düşmemek için alt sıralarda mücadele yaşanıyor." şeklinde konuştu.

Başkan Çarıkcı, sezonun kalan bölümündeki hedefleriyle ilgili, "Puan cetvelinde ilk 6 takım arasında kalmak ve ilk 2 şansımızı zorlamak istiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bizim tek derdimiz var. Önümüzdeki 7 maçtan 18 puan alarak 61 puanla ligde şampiyon olmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.