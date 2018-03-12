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Hentbolda Türkiye Kupası heyecanı
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HENTBOLDA TÜRKİYE KUPASI HEYECANI

Hentbolda Türkiye Kupası heyecanı

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. 

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Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor.  Son 16 turu müsabakaları sonucunda gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takımın mücadele edeceği çeyrek finalin ilk maçları yarın yapılacak.

Turnuvanın formatı

İki müsabaka üzerinden eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçları sonunda, rakiplerini eleyen takımlar dörtlü finale yükselecek. Çeyrek final rövanş maçları 28 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde tamamı yarın oynanacak ilk maçların programı şöyle:

17.00 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Adıyaman Belediyespor (THF)

19.00 Göztepe-Beykoz Belediyespor (Serdar Yereli)

19.00 Beşiktaş Mogaz-Aziziye Belediyesi Termalspor (Süleyman Seba)

19.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Antalyaspor (Porsuk)

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