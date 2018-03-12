﻿
Galatasaray'dan Divan Kurulu açıklaması
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'DAN DİVAN KURULU AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan Divan Kurulu açıklaması

Galatasaray’da Mart Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 14 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

215 Okunma

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Çarşamba günkü toplantının saat 13:30'da Gayrettepe Dedeman Otel’de yapılacağı ifade edildi.

Renklerin tespiti de yapılacak

Bu arada toplantı sonunda, Divan iç tüzüğünün 4.maddesi uyarınca, 11 Nisan 2018 Çarşamba günü yapılacak Divan Kurulu Başkanlık seçiminde Başkanlığa aday olanların oy pusulalarındaki renklerin tespiti, mevcut en kıdemli üye huzurunda ad çekme suretiyle belirleneceği açıklandı.

Divan Kurulu Toplantısı’nın gündemi ise şu şekilde;

1-Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,

2-Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

3-Tüzüğün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve Bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari, sportif raporun Yönetim Kurulu tarafından sunulması,

4-Tüzüğün 96/8 maddesi uyarınca 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi,

5-Gündemin 3. maddesinde sunulan rapor ve 4. maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme,

6-Güncel konular ve dilekler.

ETİKETLER #Galatasaray
Terim: Her geçen gün daha iyi olacağız
Galatasaray 2 - Atiker Konyaspor 1
İşte Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
Galatasaray’da derbi öncesi sarı kart alarmı
Fatih Terim'den derbi hazırlığı
Fatih Terim, İtalya'da transfer işlerini görüştü!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿