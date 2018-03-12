Galatasaray'dan Divan Kurulu açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Çarşamba günkü toplantının saat 13:30'da Gayrettepe Dedeman Otel’de yapılacağı ifade edildi.
Bu arada toplantı sonunda, Divan iç tüzüğünün 4.maddesi uyarınca, 11 Nisan 2018 Çarşamba günü yapılacak Divan Kurulu Başkanlık seçiminde Başkanlığa aday olanların oy pusulalarındaki renklerin tespiti, mevcut en kıdemli üye huzurunda ad çekme suretiyle belirleneceği açıklandı.
1-Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,
2-Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
3-Tüzüğün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve Bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari, sportif raporun Yönetim Kurulu tarafından sunulması,
4-Tüzüğün 96/8 maddesi uyarınca 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi,
5-Gündemin 3. maddesinde sunulan rapor ve 4. maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme,
6-Güncel konular ve dilekler.
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