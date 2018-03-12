Ankaragücü kritik virajda...

Şampiyonluk mücadelesinde Ankaragücü kririk bir karşılaşmaya çıkıyor. Sezonun ilk yarısında evinde 1-0 yendiği İstanbulspor ile karşılaşacak Ankaragücü'nde kısıtlı kadronun yanı sıra sakat futbolcuların çokluğu can sıkıyor.
Adanaspor maçına tamamı yerli futbolcular ile oynayan Ankaragücü'nde Anton Putsila'nın iyileşmemiş olması oyun organizasyonlarında ciddi sıkıntı yaratmıştı. İstanbulspor maçında oynaması beklenen oyuncunun ağrıları geçmediği için İstanbul'a getirmediği öğrenildi.
Ankaragücü'nün İstanbulspor karşısına Adanaspor maçındaki ilk 11 ile çıkması bekleniyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Bu maç öncesinde son 3 maçtır kazanamayan İstanbulspor'un 39, MKE Ankaragücü'nün ise 46 puanı bulunuyor.
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