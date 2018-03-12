Milli tekvandoculardan 7 madalya

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Hollanda Açık Turnuvası'nı 4'ü altın 7 madalya ile tamamladı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen ve 51 ülkeden bin 432 sporcunun mücadele ettiği Hollanda Açık Turnuvası sona erdi.
Milliler, Hollanda Açık Tekvando Turnuvası'nın büyükler ve gençler kategorisinde 14'er kadın ve erkek sporcudan oluşan 28 kişilik ekiple mücadele etti. Özellikle genç sporcuların başarılarıyla dikkati çektiği turnuvada Türkiye, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Turnuvada gençler kategorisinde, erkekler 48 kiloda Görkem Polat, 55 kiloda Kemal Külük ve 78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile kadınlar 63 kiloda İkra Kayır altın madalyanın sahibi olurken, 44 kiloda Emine Göğebakan gümüş madalya elde etti. Büyükler kategorisinde ise kadınlar 46 kiloda Ruhat Akalın gümüş, 49 kiloda Merve Dinçel bronz madalyaya ulaştı.
Öte yandan madalya kazanan milli sporcular, organizasyonun ardından asker selamı verdi.
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