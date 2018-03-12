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Kastamonu Belediyespor yarı finalde
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KASTAMONU BELEDİYESPOR YARI FİNALDE

Kastamonu Belediyespor yarı finalde

Hentbol Kadınlar EHF Kupası çeyrek final rövanş maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Romanya temsilcisi Zalau'yu 27-24 yenerek yarı finale yükseldi.

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Hentbol Kadınlar EHF Kupası çeyrek final rövanş maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Romanya temsilcisi Zalau'yu 27-24 yenerek yarı finale yükseldi.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-11 önde tamamlayan Kastamonu Belediyespor, mücadeleden 27-24 galip ayrıldı.

Deplasmandaki ilk maçta rakibine 29-28 mağlup olan Kastamonu Belediyespor, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.

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