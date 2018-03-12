Samuel Eto'o 90 dakikayı tamamlayamıyor!

Süper Lig’de bu sezon ara transfer döneminde Antalyaspor’dan Atiker Konyaspor’a transfer olan Samuel Eto’o yeni takımında 90 dakikayı henüz tamamlayamıyor.

İlk maçında 58 dakika oynadı

Kamerunlu golcü, Konyaspor formasıyla sahaya ilk kez Ziraat Türkiye Kupası’nda 8 Şubat’ta Galatasaray ile oynanan maçta çıkmıştı. O maçta ilk 11’de sahaya çıkan Eto’o 58 dakika sahada kalmıştı.

Tecrübeli yıldızın o maçtan sonra oynadığı ve 90 dakikayı tamamlayamadığı maçlar şu şekilde;

Alanyaspor 1-2 Atiker Konyaspor (56 dakika)

Atiker Konyaspor 1-1 Beşiktaş (73 dakika)

Akhisarspor 3- 0 Atiker Konyaspor (80 dakika)

Atiker Konyaspor 0-1 Yeni Malatyaspor (63 dakika)

Galatasaray 2-1 Atiker Konyaspor (66 dakika)

(AJANSSPOR)