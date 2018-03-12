﻿
Samuel Eto'o 90 dakikayı tamamlayamıyor!
﻿
Site İçi Arama
﻿

SAMUEL ETO'O 90 DAKİKAYI TAMAMLAYAMIYOR!

Samuel Eto'o 90 dakikayı tamamlayamıyor!

Süper Lig’de bu sezon ara transfer döneminde Antalyaspor’dan Atiker Konyaspor’a transfer olan Samuel Eto’o yeni takımında 90 dakikayı henüz tamamlayamıyor.

333 Okunma

Süper Lig’de bu sezon ara transfer döneminde Antalyaspor’dan Atiker Konyaspor’a transfer olan Samuel Eto’o yeni takımında 90 dakikayı henüz tamamlayamıyor.

İlk maçında 58 dakika oynadı

Kamerunlu golcü, Konyaspor formasıyla sahaya ilk kez Ziraat Türkiye Kupası’nda 8 Şubat’ta Galatasaray ile oynanan maçta çıkmıştı. O maçta ilk 11’de sahaya çıkan Eto’o 58 dakika sahada kalmıştı.

Tecrübeli yıldızın o maçtan sonra oynadığı ve 90 dakikayı tamamlayamadığı maçlar şu şekilde;

Alanyaspor                 1-2  Atiker Konyaspor   (56 dakika)
Atiker Konyaspor  1-1  Beşiktaş                           (73 dakika)
Akhisarspor               3- 0  Atiker Konyaspor  (80 dakika)
Atiker Konyaspor  0-1   Yeni Malatyaspor  (63 dakika)
Galatasaray                2-1   Atiker Konyaspor  (66 dakika)

(AJANSSPOR)
Yalçın: Çok zor bir atmosferde oynadık
Galatasaray 2 - Atiker Konyaspor 1
İşte Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor
Sergen Yalçın, Atiker Konyaspor ile imzaladı
Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿