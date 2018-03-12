Arda Turan dünya evine girdi

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile evlendi.
Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Arda Turan, 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile dünya evine girdi. Beykoz Çubuklu'da bulunan Vadi Konakları'nda yapılan nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katıldı.
Cumhurbaykanı Erdoğan, Arda Turan'ın nikah şahitliğini üstlendi.
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