Talisca sarı kart gördü mü görmedi mi?

Cumartesi günü Vodafone Arena Stadyumunda oynanan Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını Talisca'nın golü ile ev sahibi takım kazanmıştı.

Gol sonrası kale arkası tribüne koşan Talisca, korner direğine vurmuş ve karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılmıştı.

Karşılaşmanın 37'nci dakikasında bir pozisyon sonrası topu hafifçe yere vuran Sessagnon'a da sarı kart gösteren Öğretmenoğlu'nun Talisca'nın pozisyonu için de sarı kart verdiği karşılaşmanın yayıncı kuruluşunda sunucu tarafından söylenmiş, bir çok maçı canlı anlatan site de sarı kartı bildirmişti. Hakemin sarı kartı gösterdiği görüntülere düşmese de Talisca'nın hakeme itirazı da sarı kart gösterdiğini doğruluyordu.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yayınlanan maç raporunda Talisca'nın sarı kartının işlenmediği görüldü.

Hakemin raporuna sarı kartı işleyip işlemediği ya da raporda olmasına rağmen sisteme işlenip işlenmediği bilinmiyor.

Hem sunucunun anlatımı hem oyuncunun itirazı hem de oyun kuralları gereği sarı kart olması gereken pozisyon için Futbol Federasyonunun ne gibi bir açıklama yapacağı bilinmiyor?

Karşılaşmanın özet görüntüsü için tıklayınız...