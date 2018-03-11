Kaplan: Zirveye tekrar ortak olduk...

Bu hafta deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yenen Hacettepe'de moraller yerinde... Karşılaşma sonrası Hacettepe teknik direktörü Mustafa Kaplan, önümüzdeki hadta oynanacak Gümüşhana maçına Ankaralıları davet etti.
Kaplan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.
"Geçtiğimiz hafta yaşadığımız puan kayıplarının ardından işimizin henüz bitmediğini yarışa ortak olacağımızı söylemiştim. Bu hafta aldığımız Pendikspor galibiyeti bizi yeniden ortak etti bu yarışa. Oyuncularımı özverili mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Haftaya Pazartesi günü Gümüşhane ile evimizde hayati bir maça çıkacağız. Bu maçtan alacağımız bir galibiyetle ligdeki durumumuzu perçinleyeceğiz.
Her zaman olduğu gibi bu maçta da bizi yalnız bırakmayan başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu maçta gösterdiği yönetim nedeniyle de hakemi tebrik etmek gerek. Adil bir yönetim gösterdi.
Ankaralıları Pazartesi günü bu önemli maçta genç oyunculardan kurulu takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Bu takım Ankara’nın , ülke futbolunun geleceği olacak. Bize destekleriyle bu maçı hep birlikte alacağız."
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