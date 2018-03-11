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Aykan Atik'in acı günü...
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AYKAN ATİK'İN ACI GÜNÜ...

Aykan Atik'in acı günü...

Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Aykan Atik'in babası Celal Atik vefat etti.

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2 sezon önce Ankaragücü'nü de çalıştıran Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Aykan Atik'in babası Celal Atik vefat etti.

Celal Atik son yolculuğuna yarın öğle namazından sonra Güdül'ün Sorgun İlçesinde kılınacak cenaze namazı ardından son yolculuğa uğurlanacak.

Klasspor olarak merhum Celal Atik'e Allahtan rahmet, başta Aykan Atik olmak üzere tüm ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

 
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