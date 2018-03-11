Galatasaray 2 - Atiker Konyaspor 1
Süper Lig 2017-2018 25. haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho (46' Martin Linnes), Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Serdar Aziz, Sofiane Feghouli (84' Ahmet Çalık), Ryan Donk (46' Sinan Gümüş), Selçuk İnan, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Nejc Skubic, Selim Ay, Wilfred Moke, Volkan Şen (57' Ömer Ali Şahiner), Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Moryke Fofana, Deni Milosevic (75' Volkan Fındıklı), Samuel Eto'o (66' Adis Jahovic)
Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Serkan Tokat
Goller: DK 2: Wilfred Moke (Atiker Konyaspor), DK 69: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 86: Sinan Gümüş (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 5: Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), DK 19: Selim Ay (Atiker Konyaspor), DK 40: Mariano Filho (Galatasaray), DK 56: Fernando Muslera (Galatasaray), DK 58: Jens Jonsson (Atiker Konyaspor), DK 60: Serdar Aziz (Galatasaray), DK 74: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 82: Mehdi Bourabia (Atiker Konyaspor), DK 85: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), DK 90: Adis Jahovic (Atiker Konyaspor)
Fikstürü - Puan Durumu
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