﻿
Denizlispor 2 - BB Erzurumspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

DENİZLİSPOR 2 - BB ERZURUMSPOR 1

Denizlispor 2 - BB Erzurumspor 1

TFF 1.Lig 27. haftasında Denizlispor ile BB Erzurumspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 2-1 kazandı.

216 Okunma

Denizlispor 2 - BB Erzurumspor 1

TFF 1.Lig 27. haftasında Denizlispor ile BB Erzurumspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 2-1 kazandı.

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz (63' Veli Acar), Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Ismail Aissati, Ziya Alkurt (38' Cihan Özkaymak), İsmail Haktan Odabaşı (36' Berkan Afşarlı), Alperen Babacan, Mehmet Akyüz, Leandro Kappel

Teknik Direktör: Hamit Cihan

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Metin Yüksel, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı (75' Gökhan Karadeniz), Mert Nobre (82' Christian Bekamenga), Burhan Eşer (69' Demba Savage), Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Cemal Bingül, Utku Tunavelioğlu, Erkan Özdamar

Goller: DK 20: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 68: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 76: Mehmet Akyüz (Denizlispor)

Sarı Kartlar: DK 26: Leandro Kappel (Denizlispor), DK 44: Burhan Eşer (BB Erzurumspor), DK 56: Cenk Güvenç (Denizlispor), DK 60: Taha Can Velioğlu (Denizlispor), DK 72: Alperen Babacan (Denizlispor), DK 86: Hakan Arslan (BB Erzurumspor), DK 88: Jasmin Trtovac (BB Erzurumspor), DK 90: Burak Altıparmak (Denizlispor), DK 90: Asil Kaan Güler (Denizlispor)

﻿

Denizlispor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Adana Demirspor 3 - Denizlispor 1
BB Erzurumspor 2 - Eskişehirspor 1
Denizli'de galibiyet primine zam
7
Klasspor 10 yaşında...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿