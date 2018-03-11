Denizlispor 2 - BB Erzurumspor 1
TFF 1.Lig 27. haftasında Denizlispor ile BB Erzurumspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 2-1 kazandı.
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz (63' Veli Acar), Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Ismail Aissati, Ziya Alkurt (38' Cihan Özkaymak), İsmail Haktan Odabaşı (36' Berkan Afşarlı), Alperen Babacan, Mehmet Akyüz, Leandro Kappel
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Metin Yüksel, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı (75' Gökhan Karadeniz), Mert Nobre (82' Christian Bekamenga), Burhan Eşer (69' Demba Savage), Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Cemal Bingül, Utku Tunavelioğlu, Erkan Özdamar
Goller: DK 20: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 68: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 76: Mehmet Akyüz (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 26: Leandro Kappel (Denizlispor), DK 44: Burhan Eşer (BB Erzurumspor), DK 56: Cenk Güvenç (Denizlispor), DK 60: Taha Can Velioğlu (Denizlispor), DK 72: Alperen Babacan (Denizlispor), DK 86: Hakan Arslan (BB Erzurumspor), DK 88: Jasmin Trtovac (BB Erzurumspor), DK 90: Burak Altıparmak (Denizlispor), DK 90: Asil Kaan Güler (Denizlispor)
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