İşte Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 25. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Jens Jonsson, Denı Mılosevıc, Volkan Şen, Wilfried Moke Abro, Moryke Fofana, Mehdi Bourabıa, Samuel Eto O Fıls, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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