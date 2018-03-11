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İşte Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GALATASARAY - ATİKER KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 25. haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 25. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Jens Jonsson, Denı Mılosevıc, Volkan Şen, Wilfried Moke Abro, Moryke Fofana, Mehdi Bourabıa, Samuel Eto O Fıls, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın

Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Serkan Tokat

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