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Evkur Y.Malatyaspor 0 - Fenerbahçe 2
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EVKUR Y.MALATYASPOR 0 - FENERBAHÇE 2

Evkur Y.Malatyaspor 0 - Fenerbahçe 2

Süper Lig 2017-2018 25. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Fenerbahçe Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

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Evkur Y.Malatyaspor 0 - Fenerbahçe 2

Süper Lig 2017-2018 25. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Fenerbahçe Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran, Matheus Doria (70' Gilberto), Issam Chebake, Adem Büyük, Murat Yıldırım (79' Michael Pereira), Aytaç Kara, Azubuike Godson, Khalid Boutaib (90' Berk Yıldız)

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter (59' Luis Neto), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (90' Oğuz Güçtekin), Mehmet Topal, Nabil Dirar, Fernandao (71' Alper Potuk)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık, Serkan Çınar

Goller: DK 34: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 90: Giuliano (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 45: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 90: Aatif Chahechouhe (Fenerbahçe)

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